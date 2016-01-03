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محمد بن زايد يستقبل وزير الدفاع الفرنسي

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محمد بن زايد يستقبل وزير الدفاع الفرنسي محمد بن زايد يستقبل وزير الدفاع الفرنسي

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم في قصر الشاطئ معالي جان ايف لو دريان وزير الدفاع الفرنسي الذي يزور البلاد حاليا .

ورحب سموه بوزير الدفاع الفرنسي والوفد المرافق له وبحث معه العلاقات الثنائية وسبل تنميتها وتطويرها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين .

وجرى خلال اللقاء استعراض مجالات التنسيق والتعاون في عدد من المجالات العسكرية والدفاعية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية فرنسا .

وتطرق الحديث حول مجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك والمستجدات الراهنة في المنطقة وتطوراتها وجهود البلدين في تحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة .

حضر اللقاء معالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية وسعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي وسعادة الفريق الركن جمعة أحمد البواردي الفلاسي مستشار صاحب السمو نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وسعادة اللواء الركن عيسى سيف بن عبلان المزروعي نائب رئيس أركان القوات المسلحة وسعادة ميشال ميرالييه سفير فرنسا لدى الدولة.

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