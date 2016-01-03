مباشر الدوري المصري – حرس الحدود 1 - 0 غزل المحلة نهاية الشوط الأول

يتابع FilGoal.com مباراتي الجولة الـ12 من الدوري المصري بين أسوان ووادي دجلة، وغزل المحلة مع حرس الحدود.

وانطلقت مباراة أسوان ودجلة الساعة 14:30.

د. 11 محمد الفيومي يهدر ركلة جزاء، وعصام الحضري يتألق في إنقاذها

د. 18 جووووووول أسوان يتقدم بهدف لشكري نجيب بعد متابعة لكرة ارتدت من قائم عصام الحضري بعد تسديدة عكسية من مدافع وادي دجلة.

د. 46 جووووووول سامح عبد الفضيل يدرك التعادل لوادي دجلة من متابعة لتصدي رضا السيد من ركلة مباشرة، قبل نهاية الشوط الأول.

نهاية الشوط الأول

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وتنطلق مباراة غزل المحلة وحرس الحدود الساعة 14:45.

بداية اللقاء

د.10 حرس الحدود يهدر فرصة للتسجيل في المرمى الخالي

د. 24 عمرو عثمان يسدد وقائم الغزل يمنع الهدف

د. 24 جوووووووول حرس الحدود يتقدم من ركلة حرة مباشرة ينفذها أحمد صبري بنجاح

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