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صاحب الدعوى: مجلس الأهلي لم يقدم جديدا باختصام الوزير.. وعبد العزيز مطالب بالحل

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صاحب الدعوى: مجلس الأهلي لم يقدم جديدا باختصام الوزير.. وعبد العزيز مطالب بالحل صاحب الدعوى: مجلس الأهلي لم يقدم جديدا باختصام الوزير.. وعبد العزيز مطالب بالحل

أكد حمدي عتريس المحامي صاحب دعوى حل مجلس إدارة النادي الأهلي أن تأجيل البت في استشكال النادي إلى 10 يناير لن يأتي بجديد خاصة ان الفريق القانوني للأهلي لم يقدم أي أوراق جديدة في القضية .

وأوضح عتريس في تصريحات لـFilGoal.com أن الحكم الصادر عن الدائرة لمحكمة القضاء الإداري "صريح ولا يقبل الشك" وأن محاولة إقحام وزير الشباب والرياضة خالد عبد العزيز أو غيره للتضامن في القضية لن يأتي بأي جديد .

وشدد عتريس أن مثل هذه النوعية من القضايا لا تسقط بالتنازل لأنها تتعلق بحقوق قانونية وليست شخصية وبالتالي فإنه في حالة تنازل أحد لن تسقط الدعوى .

وكشف عن أن وزير الشباب والرياضة مطالب بحل المجلس في حالة رفض الاستكشال يوم الأحد المقبل.

وفي حالة الامتناع عن ذلك قال عتريس إنه سيتم رفع جنحة ضده بموجب المادة 123 من قانون العقوبات .

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