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نيفيل: فالنسيا ليس قلقا من ريال مدريد.. وذكرياتي جيدة مع رونالدو

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نيفيل: فالنسيا ليس قلقا من ريال مدريد.. وذكرياتي جيدة مع رونالدو نيفيل: فالنسيا ليس قلقا من ريال مدريد.. وذكرياتي جيدة مع رونالدو

أكد جاري نيفيل المدير الفني لفالنسيا أن فريقه سينظر لمباراته ضد ريال مدريد بطريقة إيجابية، وسيحاول إسعاد الجماهير بأي طريقة ممكنة.

ويستضيف فالنسيا الفريق الملكي اليوم الأحد في الجولة الـ18 من الليجا.

وصرح أسطورة مانشستر يونايتد قائلا: "لا يجب أن ننظر للمباراة بطريقة سلبية بل على العكس علينا أن ننظر بطريقة إيجابية، ونأمل بأن نسعد الجماهير ونتطلع لتحقيق الفوز واستغلال فرصة ان المباراة على ملعب المستايا".

وتابع مساعد مدرب منتخب انجلترا حديثه "لست قلقا حيال أي شيء على الإطلاق، الأشياء التي تفكر بها قبل أي مباراة دائما هي أن تلعب جيدا وأن تقوم بواجبك على أكمل وجه والوصول لأهدافنا بنهاية الشوط الثاني".

ويسعى نيفيل لتحقيق فوزه الأول مع فالنسيا في الليجا، حيث تعادل الخفافيش تحت قيادته مع إيبار وخيتافي وخسر من فياريال.

وحول مواجهة زميله السابق مع مانشستر يونايتد رونالدو تحدث نيفيل "بكل تأكيد لعبت معه لعدة سنوات ولدي ذكريات جيدة لكن الوضع مختلف الآن وأنا حاليا مدرب وهو لاعب لريال مدريد وسأفكر حول كيفية إيقافه في المباراة، ورونالدو بكل تأكيد لاعب ممتاز واحترمه كثيرا لكن تركيزي حاليا مع فالنسيا."

وأضاف نيفيل حول الإصابات التي ضربت فريقه "موستافي وبقالي واينزو وجايا لن يشاركوا، أنا أريدهم جاهزين لشهور وليس لأسابيع أريدهم جاهزين بنسبة 100% ولن أضغط عليهم ولن يتم الأمر مثلما كان عليه في السابق".

وأردف نيفيل "سأطلب من لاعبي فالنسيا أن يركزوا على المباراة والأداء وليس العاطفة أنا أدرك حجم التنافس وتاريخ الفريقين لكن علينا التركيز."

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فيديو اليوم السابع