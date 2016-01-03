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الجيش الأردنى يحبط محاولة تسلل أجنبيين اثنين لإحدى دول الجوار

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الجيش الأردنى يحبط محاولة تسلل أجنبيين اثنين لإحدى دول الجوار الجيش الأردنى يحبط محاولة تسلل أجنبيين اثنين لإحدى دول الجوار

> أحبطت قوات حرس الحدود الأردنية فجر اليوم الأحد محاولة تسلل شخصين يحملان الجنسية الأجنبية إلى إحدى دول الجوار.

وأفاد مصدر عسكرى مسئول فى القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية فى بيان له ، " إنه وعند فجر اليوم ألقت قوات حرس الحدود الأردنية القبض على شخصين يحملان جنسية أجنبية أثناء محاولتهما التسلل إلى إحدى الدول المجاورة وتم تحويلهما إلى الجهات المختصة".

من جهتها.. تشدد القوات المسلحة الأردنية على أنها لن تتهاون فى التعامل بأقصى درجات القوة والحزم مع كل من تسول له نفسه المساس بأمن الأردن ومواطنيه وباستخدام كل الوسائل المتاحة.
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مصر 365