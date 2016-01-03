بالصور.. قوات الجيش العراقى تعزز تواجدها بالرمادي

عززت قوات الجيش العراقى تواجدها فى الرمادي بالعراق لتأمين كافة المناطق بعد تحريرها من أيدى تنظيم داعش.

كما تمكنت القوات العراقية أيضا من نصب جسر عائم سابق التجهيز بواسطة سلاح الهندسة العسكرية على نهر الفرات يربط المحور الشمالى لمدينة الرمادى بمركزها يسمح بتدفق القوات لتتلاقى مع القطاعات العسكرية فى وسط المدينة بمحافظة الأنبار غربى العراق.

وقال قائد شرطة الأنبار اللواء هادى رزيج- فى تصريح الأحد- أن "الغرض من انشاء الجسر هو تسهيل وتوسيع العمليات العسكرية باتجاه الأحياء التى لم تحررها القوات وتطهيرها من الجيوب ال‍تى يتواجد بها مسلحو تنظيم (داعش) الإرهابى".

وكانت قوات "مكافحة الإرهاب" بالجيش العراقى قد تمكنت السبت، من تطهير حيى الجمهورية والثيلة ورفعت العبوات الناسفة والمفخخة وصولا إلى منطقة "فلكة الدولفين" وجسر البو فراج بمركز الرمادى. وشارك مقاتلو حشد العشائر فى عمليات تفكيك المتفجرات إلى جانب القوات الأمنية العراقية، فيما يدعم قرابة عشرة آلاف منهم القوات المسلحة العراقية فى خطوط الدفاع بمحيط الرمادى والأنبار.

وكانت القوات العراقية المشتركة اقتحمت مدينة الرمادى 22 ديسمبر الماضى، وسيطرت على أحياء البكر والضباط والأرامل جنوبى المدينة ومنطقة الحوز ومربع "المجمع الحكومي" وسط المدينة، وأعلنت يوم 28 من الشهر نفسه رسميا تحرير المدينة ورفعت العلم العراقى على "المجمع الحكومى".

كما تمكنت القوات العراقية المشتركة، الأحد، من تدمير 15 سيارة مفخخة وقتل عشرات من تنظيم داعش الإرهابى بينهم انتحاريون يردون أحزمة ناسفة فى محافظة الأنبار غربى العراق.

وقالت مصادر أمنية ومحلية بالأنبار، أن مسلحى داعش هاجموا بحوالى 12 سيارة مفخخة فى ناحية بروانة بقضاء حديثة غرب الرمادى، ووقعت اشتباكات بين القوات ومسلحى التنظيم أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات منهم.. مشيرة إلى أنه تم إحباط هجوم لداعش بثلاث سيارات يقودها انتحاريون على مقر أمنى شمال الفلوجة شرق الرمادى بالأنبار.

ولفتت المصادر إلى أن قوة أمنية أحبطت هجوماً داعش بثلاث سيارات مفخخة يقودها انتحاريون على مقر الفرقة 14 بالجيش العراقى قرب ناظم الثرثار شمال مدينة الفلوجة بالأنبار، وفجرتها قبل وصولها إلى المقر.

على الصعيد ذاته قصف طيران التحالف الدولى موقعين لتنظيم داعش الإرهابى فى الموصل مركز محافظة نينوى شمال غربى العراق، مما أسفر عن مقتل 10 إرهابيين.

وذكرت خلية الإعلام الحربى بقيادة العمليات المشتركة بالعراق، أن طيران التحالف الدولى وفق معلومات وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية دمر مخازن أسلحة وسيارتين وقتل 7 إرهابيين أربعة منهم من الشيشان فى ناحية "المحلبية" بالموصل. . كما قصف حفارا وسيارة للتنظيم وقتل 3 إرهابيين من داعش فى قرية "أبو ماريا" بالموصل.

وكان تنظيم داعش قد شن هجوما انتحاريا فى وقت سابق اليوم استهدف مركزا لتدريب "شرطة نينوى" فى سبايكر بمحافظة صلاح الدين شمالى العراق.. وقالت مصادر أمنية محلية أن ستة انتحاريين تمكن اثنان منهم من تفجير حزامين ناسفين خلال الهجوم وتم قتل الأربعة الآخرين بنيران القوات العراقية.

وأشارت المصادر إلى أن ثمانية قتلى وعشرين جريحا سقطوا من القوات العراقية نتيجة الهجوم بينهم ثلاثة من الضباط، وأن قوة أمنية هرعت إلى موقع الحادث وطوقت الموقع.



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