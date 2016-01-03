اشتباكات بين الأمن ومسلحين فى ميناء عدن

وقعت اشتباكات بعد الأحد بين قوات الأمن فى مدينة المعلا بعدن باليمن،ومسلحين يرفضون تسليم البوابة الغربية لميناء عدن لقوات الأمن.

وصرح عيدروس الزبيدى محافظ عدن بأن المسلحين حاولوا مهاجمة مبنى المحافظة واجزاء من ميناء عدن فتصدت لهم قوات الأمن وأجبرتهم على التراجع للميناء واعتقلت عددا منهم.

وأكد المحافظ فى تصريح لصحيفة عدن الغد الالكترونية أن الميناء وكافة المؤسسات الحكومية ملك للجميع وللصالح العام ولن تكون تحت سيطرة اى طرف من الاطراف. . وأوضح أن قوات الأمن لن تتهاون فى التصدى لأى اعمال خارجة عن القانون وتم دفع تعزيزات كبيرة صوب المعلا.

ودعا الزبيدى أهالى عدن إلى الوقوف صفا واحدا فى مواجهة أى أعمال هدفها الأضرار بالصالح العام.

وقامت قوة من أمن عدن بقيادة العميد شلال على شايع مدير الأمن لإغلاق شارع مدرم الرئيسى بالمعلا على خلفية الاحداث ودفعت بتعزيزات كبيرة لقوات عسكرية وأمنية وصلت إلى المعلا تمهيدا لاقتحام الميناء واستعادته من المسلحين.

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