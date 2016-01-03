أخبار عاجلة

8 الصبح - مواهب رائعة مع داليا أشرف .. بنات تحترف العزف على "الطبلة" -
الانتهاء من توصيل الغاز الطبيعي لـ 119 ألف و 362 عميلاً بالمنيا -
إزالة 9 حالات تعد على أراض زراعية في المنيا -
بالصور.. ضبط 3 أشخاص متهمين باختطاف" برلماني سابق" بجرجا -
سانت كاترين تستقبل 110 سائحين خلال 24 ساعة -
ميناء سفاجا يستقبل سفينة على متنها 526 سائحًا -
أمن الجيزة يعلن موعد قرعة الحج -
توتنهام يستدرج واتفورد.. وتشيلسي يخشى مفاجآت بورنموث -
يوفنتوس يستهدف تعزيز صدراة «الكالتشيو» قبل موقعة برشلونة -
السياحة: نقل 180 ألف معتمر مصري للأراضي المقدسة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

اشتباكات بين الأمن ومسلحين فى ميناء عدن

Google+ Print
اشتباكات بين الأمن ومسلحين فى ميناء عدن اشتباكات بين الأمن ومسلحين فى ميناء عدن

وقعت اشتباكات بعد الأحد بين قوات الأمن فى مدينة المعلا بعدن باليمن،ومسلحين يرفضون تسليم البوابة الغربية لميناء عدن لقوات الأمن.

وصرح عيدروس الزبيدى محافظ عدن بأن المسلحين حاولوا مهاجمة مبنى المحافظة واجزاء من ميناء عدن فتصدت لهم قوات الأمن وأجبرتهم على التراجع للميناء واعتقلت عددا منهم.

وأكد المحافظ فى تصريح لصحيفة عدن الغد الالكترونية أن الميناء وكافة المؤسسات الحكومية ملك للجميع وللصالح العام ولن تكون تحت سيطرة اى طرف من الاطراف. . وأوضح أن قوات الأمن لن تتهاون فى التصدى لأى اعمال خارجة عن القانون وتم دفع تعزيزات كبيرة صوب المعلا.

ودعا الزبيدى أهالى عدن إلى الوقوف صفا واحدا فى مواجهة أى أعمال هدفها الأضرار بالصالح العام.

وقامت قوة من أمن عدن بقيادة العميد شلال على شايع مدير الأمن لإغلاق شارع مدرم الرئيسى بالمعلا على خلفية الاحداث ودفعت بتعزيزات كبيرة لقوات عسكرية وأمنية وصلت إلى المعلا تمهيدا لاقتحام الميناء واستعادته من المسلحين.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365