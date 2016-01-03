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"هادى" يؤكد وقوف اليمن بجانب السعودية فى مواجهة الجماعات الإرهابية

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"هادى" يؤكد وقوف اليمن بجانب السعودية فى مواجهة الجماعات الإرهابية "هادى" يؤكد وقوف اليمن بجانب السعودية فى مواجهة الجماعات الإرهابية

أكد الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى وقوف اليمن إلى جانب فى مواجهة الجماعات الإرهابية والمتطرفة التى عانى البلدين من شرورها وما يزالا حتى اليوم يدفعان ثمنا باهظا لأعمالهما العدائية التى تستهدف الشعب.

وأعلن هادى فى رسالة بعث بها اليوم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز تأييد اليمن للأحكام القضائية التى تم تنفيذها يوم أمس بحق 47 إرهابيا.

وقال هادى فى الرسالة التى نقلتها وكالة الأنباء اليمنية الحكومية، أن من حق المملكة اتخاذ كل التدابير التى من شأنها حماية أمنها الداخلى وأن تنفيذ أحكام الإعدام بحق المدانين بالإرهاب شأن داخلى وحق أصيل وسيادى للمملكة كما أنه يمثل رسالة رادعة وقوية للجماعات الإرهابية التى تهدد التعايش السلمى سواء داخل المملكة أو اليمن أو غيرها من البلدان العربية والإسلامية.

وأكد الرئيس هادى، رفض اليمن القاطع للتدخلات فى الشئون الداخلية للمملكة أو أى دولة عربية أخرى من أى أطراف خارجية كل أهدافها زعزعة الأمن والاستقرار وزرع الفتن الطائفية فى المجتمعات العربية..معربا عن أمله فى أن تكون تلك الإجراءات الرادعة والصادقة هى بداية النهاية للجماعات المتطرفة.
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