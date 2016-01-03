نبيل العربى يلتقى عريقات.. واجتماع بالجامعة العربية لدعم فلسطين الأربعاء

يلتقى الدكتور نبيل العربى، الأمين العام للجامعة العربية، صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صباح بعد غد الثلاثاء بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية.

من جهة أخرى يعقد فريق من الخبراء القانونيين من عدد من الدول العربية اجتماعا لهم فى مقر الأمانة العامة للجامعة العربية الأربعاء المقبل برئاسة الأمين العام للجامعة الدكتور نبيل العربى، وذلك لدراسة البدائل والاقتراحات والتوصيات اللازمة لدعم الجهود والتحركات العربية والفلسطينية لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطينى.

وقال الأمين العام للجامعة العربية إن هذا الاجتماع يأتى تنفيذا لقرار صادر عن اجتماع غير عادى لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية فى الرياض يوم 9 نوفمبر الماضى، كان مخصصا بشأن توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطينى.

وأضاف الدكتور نبيل العربى فى تصريح له اليوم الأحد أن الأمانة العامة للجامعة العربية دعت لهذا الاجتماع الذى سيضم خبراء قانونيين من الدول أعضاء اللجنة العربية المصغرة "التى شكلتها قمة شرم الشيخ فى مارس الماضى" وتضم الأردن وفلسطين ومصر والمغرب بالإضافة إلى الأمانة العامة.

وأكد العربى أن الأمانة العامة للجامعة تواصل تحركها على المستويين العربى والدولى لطرح توفير نظام حماية دولى لأراضى دولة فلسطين .