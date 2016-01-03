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خبر في الجول – مرتضى غاضب.. اجتماع طارئ لإقالة باكيتا وتفعيل سيناريو ميدو وحازم

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خبر في الجول – مرتضى غاضب.. اجتماع طارئ لإقالة باكيتا وتفعيل سيناريو ميدو وحازم خبر في الجول – مرتضى غاضب.. اجتماع طارئ لإقالة باكيتا وتفعيل سيناريو ميدو وحازم

مرتضى منصور غاضب.. وقرر رئيس الزمالك عقد اجتماع طارئ هذه الساعات من يوم الأحد لمناقشة مصير المدير الفني البرازيلي ماركوس باكيتا.

باكيتا قد يرحل عن الزمالك رغم قصر رحلته مع الفريق الأبيض والتي لم تتعد 5 مباريات.

فالمدرب البرازيلي قاد الزمالك في الفوز على حرس الحدود والخسارة من الجيش واكتساح غزل المحلة، قبل التعادل مع بتروجيت ومصر للمقاصة.

انقسام في الرأي

منصور كان قد صرح بعد مباراة للمقاصة أن أمام باكيتا فرصة أخيرة في لقاء الداخلية المقبل.

لكن اليوم الأحد شهد قرارا من منصور بإجراء اجتماع مجلس إدارة عاجل وهو غاضب تماما من باكيتا بحسب ما صرح به مصدر مسؤول في الزمالك لـFilGoal.com.

وينقسم رأي مجلس إدارة الزمالك إلى 2. الأول هو ضرورة منح المدرب فرصة أخيرة في مباراة الداخلية.

والرأي الثاني هو ضرورة إنهاء الموقف المحتدم مادام المدرب غير مقنع بالنسبة لمجلس الإدارة.

سيناريو ميدو

وفي حال رحل باكيتا، فإن أحمد حسام "ميدو" سيتولى تدريب الزمالك.

وكان ميدو قد اجتمع مع منصور منذ 3 أيام وطلب الأخير من مدرب الإسماعيلي السابق عدم الارتباط بعمل خلال الفترة القصيرة المقبلة.

جاء هذا الاجتماع بعدما شعر منصور بتذبذب النتائج وبأنه غير راض عن الأجواء التي يعيشها الفريق المظفر بلقبي الدوري والكأس في الموسم الماضي.

وقطع منصور خطوات تمهيدية لزمالك جديد بتعيين نجله أحمد مرتضى عضو مجلس الإدارة مشرفا على قطاع الكرة.

وتولى محمد صلاح منصب المدرب العام في الجهاز الفني بعد رحيل الثنائي طارق مصطفى وسامي الشيشيني.

حازم إمام

وعرض مرتضى منصور على حازم إمام منصب مدير الكرة في الجهاز الفني الجديد.

وعلم FilGoal.com أن الثعلب حازم إمام طلب مهلة للتفكير، لكن في الوقت نفسه رحب بشكل أولي بالعمل لأول مرة على دكة بدلاء الزمالك.

ومع حازم إمام وميدو ومحمد صلاح يستمر مدحت عبد الهادي في الجهاز الفني للفريق الأبيض.

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