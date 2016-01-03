تقديم استشكال آخر ضد حكم حل مجلس الأهلي

أقام أحد أعضاء النادي الأهلي استشكالا جديدا ضد حكم حل مجلس إدارة النادي.

أقام محمد شيرين محمد أنور سالم عضو عامل بالنادي الأهلي استشكالا آخر أمام محكمة القضاء الإداري للمطالبة بوقف تنفيذ الحكم بحل مجلس إدارة محمود طاهر.

وكانت محكمة القضاء الإداري قد قررت تأجيل النظر في الاستشكال المقدم من المجلس ضد الحكم لجلسة 10 يناير (طالع التفاصيل).

واختصم الاستشكال الجديد كلا من إبراهيم علي إبراهيم وطارق إبراهيم عبد القادر وأشرف محمد الصفتي وحنفي محمود سليمان وأحمد حماد هلال –أصحاب الدعوى الأصلية- ووزير الرياضة خالد عبد العزيز ورئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة جمال علام والمجلس القومى للرياضة ومحافظ القاهرة ومدير مديرية الشباب والرياضة .

وقال الاستشكال "إن قرار المحكمة جاء راميا بإصابة المستشكل بخطر محدق صادما ومؤثرا على النادي الأهلي والذى ينتمي إليه بصفته عضوا بالجمعية العمومية لهذا النادي العريق وهذه العضوية تعطى له الحق فى اتخاذ الإجراء القانوني".