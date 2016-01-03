أخبار عاجلة

8 الصبح - مواهب رائعة مع داليا أشرف .. بنات تحترف العزف على "الطبلة" -
الانتهاء من توصيل الغاز الطبيعي لـ 119 ألف و 362 عميلاً بالمنيا -
إزالة 9 حالات تعد على أراض زراعية في المنيا -
بالصور.. ضبط 3 أشخاص متهمين باختطاف" برلماني سابق" بجرجا -
سانت كاترين تستقبل 110 سائحين خلال 24 ساعة -
ميناء سفاجا يستقبل سفينة على متنها 526 سائحًا -
أمن الجيزة يعلن موعد قرعة الحج -
توتنهام يستدرج واتفورد.. وتشيلسي يخشى مفاجآت بورنموث -
يوفنتوس يستهدف تعزيز صدراة «الكالتشيو» قبل موقعة برشلونة -
السياحة: نقل 180 ألف معتمر مصري للأراضي المقدسة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

تقديم استشكال آخر ضد حكم حل مجلس الأهلي

Google+ Print
تقديم استشكال آخر ضد حكم حل مجلس الأهلي تقديم استشكال آخر ضد حكم حل مجلس الأهلي

أقام أحد أعضاء النادي الأهلي استشكالا جديدا ضد حكم حل مجلس إدارة النادي.

أقام محمد محمد أنور سالم عضو عامل بالنادي الأهلي استشكالا آخر أمام محكمة القضاء الإداري للمطالبة بوقف تنفيذ الحكم بحل مجلس إدارة محمود طاهر.

وكانت محكمة القضاء الإداري قد قررت تأجيل النظر في الاستشكال المقدم من المجلس ضد الحكم لجلسة 10 يناير (طالع التفاصيل).

واختصم الاستشكال الجديد كلا من إبراهيم علي إبراهيم وطارق إبراهيم عبد القادر وأشرف محمد الصفتي وحنفي محمود سليمان وأحمد حماد هلال –أصحاب الدعوى الأصلية- ووزير الرياضة خالد عبد العزيز ورئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة جمال علام والمجلس القومى للرياضة ومحافظ القاهرة ومدير مديرية الشباب والرياضة .

وقال الاستشكال "إن قرار المحكمة جاء راميا بإصابة المستشكل بخطر محدق صادما ومؤثرا على النادي الأهلي والذى ينتمي إليه بصفته عضوا بالجمعية العمومية لهذا النادي العريق وهذه العضوية تعطى له الحق فى اتخاذ الإجراء القانوني".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
بالفيديو || شيرين رضا عن «علقة حقيقية» من أحمد الفيشاوي: «كنا بنعك»

بالفيديو || شيرين رضا عن «علقة حقيقية» من أحمد الفيشاوي: «كنا بنعك»

محمود طاهر يكلف شيرين شمس بتمثيل الأهلي في حفل الزمالك

محمود طاهر يكلف شيرين شمس بتمثيل الأهلي في حفل الزمالك

«جمالي طبيعي» و«أكره الزواج».. أجرأ تصريحات شيرين رضا في «شيري استوديو»

«جمالي طبيعي» و«أكره الزواج».. أجرأ تصريحات شيرين رضا في «شيري استوديو»

شيرى ستوديو - الحلقة الـ 12 الموسم الأول | شيرين رضا وباسل خياط وبلقيس | الحلقة كاملة

شيرى ستوديو - الحلقة الـ 12 الموسم الأول | شيرين رضا وباسل خياط وبلقيس | الحلقة كاملة