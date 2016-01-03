رئيس الوزراء لـ" اليوم السابع": نبحث سيناريوهات حل أزمة النادى الأهلى

قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع" إنه على تواصل مع المهندس خالد عبد العزيز، وزير الرياضة، لمتابعة سيناريوهات حل أزمة النادى الأهلى.

ولفت إلى أنه بعد قرار القضاء الإدارى بمجلس الدولة، بتأجيل أولى جلسات الاستشكال المقدم من المستشار يحيى عبد المجيد، بصفته وكيلا عن المهندس محمود طاهر رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، على الحكم الصادر من نفس الدائرة، والذى يطالب بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه والقاضى بحل مجلس إدارة النادى الأهلى، لحين الفصل فى الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، لجلسة 10 يناير الجارى، فإن المجلس باقى حتى موعد الجلسة التى حددها القضاء الإدارى.