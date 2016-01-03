البورصة تنهى أول تعاملات 2016 بارتفاع جماعى كبير

أغلقت مؤشرات البورصة تعاملاتها، اليوم الأحد، أول تعاملات عام 2016، على ارتفاع جماعى، مدفوع بعمليات شراء من قبل المستثمرين المصريين والعرب، فى حين مالت تعاملات الأجانب نحو البيع.

وارتفع مؤشر البورصة الرئيسى "إيجى إكس 30" بنسبة 1.1%، وارتفع مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.92%، وارتفع مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.58%، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 1.3%، وارتفع مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.72%.

- البورصة ترتفع بشكل جماعى فى منتصف الجلسة بمشتريات المصريين والعرب

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