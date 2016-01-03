أخبار عاجلة

السياحة: نقل 180 ألف معتمر مصري للأراضي المقدسة -
ضبط لحوم وأسماك «فاسدة» بمحلات الجيزة -
انطلاق فعاليات مسابقة «الأوقاف» للقرآن الكريم -
ارتفاع طفيف في أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم -
«باستثناء المجنونة».. انخفاض نسبي في أسعار الخضار اليوم -
شافية أحمد.. حكاية مطربة «كفيفة» حفظت القرآن وأبهرت «القصبجي» -
تاب عن شرب الخمر وفقد والده وأخته في أسبوع واحد.. 14 معلومة عن منذر رياحنة -
عامل تصليح إلكترونيات تزوج ملكة جمال الكون.. رحلة وليد توفيق في 16 معلومة -
8 الصبح - شوف داليا أشرف وهي بتعزف على الطبلة على الهواء ... "دي مش بطيخة يا داليا" -
8 الصبح - الطفلة "ماليكة" أصغر خبيرة موضة فى العالم .. شوف إزاي بتختار ألوان ملابسها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

مباشر الدوري المصري – أسوان 1– دجلة 1 سامح عبد الفضيل يدرك التعادل

Google+ Print
مباشر الدوري المصري – أسوان 1– دجلة 1 سامح عبد الفضيل يدرك التعادل مباشر الدوري المصري – أسوان 1– دجلة 1 سامح عبد الفضيل يدرك التعادل

قرر مجلس إدارة الزمالك إقالة ماركوس باكيتا من منصب المدير الفني للفريق الأبيض. ويعود أحمد حسام "ميدو" لمقعد القيادة في القلعة البيضاء.

وكان مرتضى منصور رئيس الزمالك قد أبدى غضبه من طريقة إدارة باكيتا لمباراة الفريق الأبيض أمام للمقاصة والتي انتهت بالتعادل.

هذا الغضب أدى إلى قرار من الإدارة بعقد اجتماع طارئ. (تعرف على كواليسه بالضغط هنا)

وأصدر مرتضى منصور قرار إقالة باكيتا وتعيين أحمد حسام "ميدو" مديرا فنيا للفرسان.

وكان FilGoal.com قد كشف عن اجتماع دار بين ميدو ومنصور عقب تعادل الزمالك مع بتروجيت.

وطلب منصور خلال الاجتماع من ميدو التريث وعدم قبول عروض تدريب أخرى، لربما يحتاج الزمالك إلى خدماته. وهو ما كان.

وكشف FilGoal.com التصور الأولي للجهاز الفني الذي سيعاون ميدو، والذي قد يقوده الثعلب حازم إمام في منصب مدير الكرة.

تعرف على الجهاز المحتمل لمعاونة ميدو. (اضغط هنا)

وعرض مجلس إدارة الزمالك على إسماعيل يوسف منصب مدير قطاع الناشئين في القلعة البيضاء.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
السياحة: نقل 180 ألف معتمر مصري للأراضي المقدسة

السياحة: نقل 180 ألف معتمر مصري للأراضي المقدسة

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني لـ"عمر خورشيد" فنان لم يموت وموسيقاه راسخة فى القلوب

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني لـ"عمر خورشيد" فنان لم يموت وموسيقاه راسخة فى القلوب

أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم

أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم

8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم