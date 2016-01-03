رسميا.. إقالة باكيتا وميدو مديرا فنيا للزمالك

قرر مجلس إدارة الزمالك إقالة ماركوس باكيتا من منصب المدير الفني للفريق الأبيض. ويعود أحمد حسام "ميدو" لمقعد القيادة في القلعة البيضاء.

وكان مرتضى منصور رئيس الزمالك قد أبدى غضبه من طريقة إدارة باكيتا لمباراة الفريق الأبيض أمام مصر للمقاصة والتي انتهت بالتعادل.

هذا الغضب أدى إلى قرار من الإدارة بعقد اجتماع طارئ. (تعرف على كواليسه بالضغط هنا)

وأصدر مرتضى منصور قرار إقالة باكيتا وتعيين أحمد حسام "ميدو" مديرا فنيا للفرسان.

وكان FilGoal.com قد كشف عن اجتماع دار بين ميدو ومنصور عقب تعادل الزمالك مع بتروجيت.

وطلب منصور خلال الاجتماع من ميدو التريث وعدم قبول عروض تدريب أخرى، لربما يحتاج الزمالك إلى خدماته. وهو ما كان.

وكشف FilGoal.com التصور الأولي للجهاز الفني الذي سيعاون ميدو، والذي قد يقوده الثعلب حازم إمام في منصب مدير الكرة.

تعرف على الجهاز المحتمل لمعاونة ميدو. (اضغط هنا)

وعرض مجلس إدارة الزمالك على إسماعيل يوسف منصب مدير قطاع الناشئين في القلعة البيضاء.