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«ميدو» يقترب من تدريب الزمالك خلفًا للبرازيلي «باكيتا»

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«ميدو» يقترب من تدريب الزمالك خلفًا للبرازيلي «باكيتا» «ميدو» يقترب من تدريب الزمالك خلفًا للبرازيلي «باكيتا»

ميدو-أرشيفية

أكد أحمد حسام ميدو  تلقيه اتصالا من  رئيس نادى الزمالك ،أبلغه فيه بقرار مجالس الأدارة بتكليفه رسميا بقيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادى خلفاً للبرازيلى ماركوس باكيتا.

ومن المقرر ان ينضم حازم امام للجهاز الفنى كمديراً للكرة والابقاء على محمد صلاح فى منصب المدرب العام،وذلك بداية من مباراة الداخليه ،المقامه بعد غدا الثلاثاء،على عكس ما سبق وصرح به مرتضى منصور

ومن المقرر ان يصل الثنائى ميدو وحازم إلي القاهرة صباح غداً من قطر بسبب ارتباطهم بتحيلل مباريات الدورى الانجليزى والايطالى بقنوات “بى ان سبورت”.

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