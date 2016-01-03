محافظ سوهاج: إنشاء 4 نقاط لشرطة المرافق

أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج أنه سيتم إنشاء 4 نقاط لشرطة المرافق بالزهراء والحميات ومنطقة السوق بمدينة ناصر وشارع كازالوفي.

وأكد عبد المنعم أن “المحافظة لا تألو جهدا في سبيل دعم منظومة المرور وإزالة الإشغالات والتعديات بمختلف مراكز ومدن سوهاج”.

وقال عبد المنعم فى تصريحات صحفية، إن المحافظة تسعى إلى إنشاء العديد من البايكات لتسكين الباعة الجائلين خلال الفترة القادمة وذلك بعد الإنتهاء من توفير عدد من البايكات بمنطقة الشهيد عبد المنعم رياض وجاري انشاء عدد آخر بالمنطقة وتم تسكين البايكات الموجودة بسوق الخضار بمدينة ناصر بحي شرق سوهاج.