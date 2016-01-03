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تأجيل محاكمة 13 موظفا من مسئولي هيئة التعمير بوزارة الزراعة في «الرشوة» لـ 2 فبراير

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تأجيل محاكمة 13 موظفا من مسئولي هيئة التعمير بوزارة الزراعة في «الرشوة» لـ 2 فبراير تأجيل محاكمة 13 موظفا من مسئولي هيئة التعمير بوزارة الزراعة في «الرشوة» لـ 2 فبراير

محاكمة – أرشيفية

أرجات محكمة جنايات جنوب الجيزة، المنعقدة بمحكمة زينهم، برئاسة المستشار محمد محمود ، الأحد، نظرثاني جلسات محاكمة ١٣ موظفا من مسئولي هيئة التعمير والتنمية الزراعية في قضية رشوة لجلسة 2 فبراير المقبل لسماع مرافعة الدفاع.

هذه القضية إحدى قضايا فساد وزارة الزراعة التي كشفتها هيئة الرقابة الإدارية”، والمتهم فيها 13 موظفا من مسئولي الهيئة ومهندس حر ومالك شركة “بج بن” وصاحب الشركة المصرية لتكنولوجيا الطاقة البديلة وتحديث الصناعات.

كان قد أمر المستشار على عمران القائم بأعمال النائب العام، بإحالة 13 متهما في قضية الرشوة الكبرى، المتهم فيها عدد من المسئولين بالإدارة المركزية للملكية والتصرف التابعة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وزارة الزراعة إلى محكمة الجنايات.

وكشفت التحقيقات قيام المتهمين بتزوير كشوف حصر أراضى الدولة الواقعة خارج زمام المدن بالمحافظات لصالح مواطنين بواسطة عدد من السماسرة والعاملين بالهيئة لإثبات وضع يدهم على الأرض على خلاف الحقيقة، بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى وطريق القاهرة الإسماعلية الصحراوى ومناطق بالإسكندرية والإسماعيلية والسويس وبورسعيد مقابل مبالغ مالية كبيرة.

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