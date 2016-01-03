البورصة المصرية تستهل تعاملاتها في العام الجديد بمكاسب 2.5 مليار جنيه

استهلت البورصة المصرية تعاملات عام 2016 على ارتفاع جماعي لمؤشراتها الرئيسية والثانوية، لتغلق جلسة اليوم الأحد (أولى جلسات الأسبوع والعام في نفس الوقت) على مكاسب سوقية قدرها 2,5 مليار جنيه مسجلا 732,2 مليار جنيه، وسط تعاملات محدودة بلغت 302 مليون جنيه غلب عليها الشراء الانتقائي من جانب المصريين والعرب مع غياب شرائح كبيرة من المستثمرين بسبب عطلات أعياد رأس السنة.

وأنهى مؤشر البورصة الرئيسي EGX 30 تعاملات أولى جلسات عام 2016 اليوم على ارتفاع نسبته 1,19%، مسجلا 7089,06 نقطة، فيما قفز مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 1,33 % إلى 383,57نقطة.

وامتدت المكاسب إلى مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا ليربح 0,72% منهيًا تعاملات اليوم الأول من عام 2016 عند مستوى 796,29 نقطة.