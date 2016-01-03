أخبار عاجلة

السياحة: نقل 180 ألف معتمر مصري للأراضي المقدسة -
ضبط لحوم وأسماك «فاسدة» بمحلات الجيزة -
انطلاق فعاليات مسابقة «الأوقاف» للقرآن الكريم -
ارتفاع طفيف في أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم -
«باستثناء المجنونة».. انخفاض نسبي في أسعار الخضار اليوم -
شافية أحمد.. حكاية مطربة «كفيفة» حفظت القرآن وأبهرت «القصبجي» -
تاب عن شرب الخمر وفقد والده وأخته في أسبوع واحد.. 14 معلومة عن منذر رياحنة -
عامل تصليح إلكترونيات تزوج ملكة جمال الكون.. رحلة وليد توفيق في 16 معلومة -
8 الصبح - شوف داليا أشرف وهي بتعزف على الطبلة على الهواء ... "دي مش بطيخة يا داليا" -
8 الصبح - الطفلة "ماليكة" أصغر خبيرة موضة فى العالم .. شوف إزاي بتختار ألوان ملابسها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

البورصة المصرية تستهل تعاملاتها في العام الجديد بمكاسب 2.5 مليار جنيه

Google+ Print
البورصة المصرية تستهل تعاملاتها في العام الجديد بمكاسب 2.5 مليار جنيه البورصة المصرية تستهل تعاملاتها في العام الجديد بمكاسب 2.5 مليار جنيه

صورة أرشيفية

استهلت البورصة المصرية تعاملات عام 2016 على ارتفاع جماعي لمؤشراتها الرئيسية والثانوية، لتغلق جلسة اليوم الأحد (أولى جلسات الأسبوع والعام في نفس الوقت) على مكاسب سوقية قدرها 2,5 مليار جنيه مسجلا 732,2 مليار جنيه، وسط تعاملات محدودة بلغت 302 مليون جنيه غلب عليها الشراء الانتقائي من جانب المصريين والعرب مع غياب شرائح كبيرة من المستثمرين بسبب عطلات أعياد رأس السنة.

وأنهى مؤشر البورصة الرئيسي EGX 30 تعاملات أولى جلسات عام 2016 اليوم على ارتفاع نسبته 1,19%، مسجلا 7089,06  نقطة، فيما قفز مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 1,33 % إلى 383,57نقطة.

وامتدت المكاسب إلى مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا ليربح 0,72% منهيًا تعاملات اليوم الأول من عام 2016 عند مستوى 796,29 نقطة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا