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ما لا تعرفينه عن أصول العناية بالبشرة في فصل الشتاء

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الأحد 03-01-2016 17:36

أهمّ نصيحة لفصل الشتاء هي الحفاظ على رطوبة البشرة. إذا كنت في حالة صحية من الداخل، فلا بدّ من أن ينعكس ذلك توهجاً في الخارج. لذلك، ننصحك بشرب ما لا يقلّ عن ثلاثة لترات من الماء يومياً، واستبدال القهوة بالشاي الأخضر والأعشاب.

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للحصول على أفضل النتائج، عليك الإكثار من تناول أحماض أوميغا 3 الدهنية، والحمضيات. ومن الملاحظ أنّ البشرة، في هذا الفصل، تفتقد إلى الحيويّة، بسبب التعب والتغيّرات الهورمونيّة، إلا أنّها تحافظ على قدرتها الداخلية للتعافي والتجدّد، إذا دعمتها بشكل صحيح.
لتحقيق الترطيب اللازم لبشرتك في هذا الفصل، تحتاجين إلى مستحضر يعزّز تجديد الخلايا ويغذّي بشرتك بالماء، بالإضافة إلى ماء الورد وحمض الجليكوليك، من أجل الحصول على تقشير مثالي ورطوبة دائمة.
ثانياً: تفقد بشرتك سمرتها تدريجياً في فصل الشتاء، ويميل وجهك إلى الاصفرار؛ لذلك، بعد تأمين الترطيب اللازم لبشرتك، تحتاجين إلى تأسيس وجهك بشكل صحيح وطبيعي. تختلف كريمات الأساس التي تستخدمينها في فصل الصيف عن التي تحتاجينها في الشتاء. ننصحك في بداية هذا العام بأن تحرصي على شراء كريم أساس جديد بلون أفتح من الذي كنت تستخدمينه، بالإضافة إلى بودرة الوجه لتثبيت الأساس ومنع انزلاقه ومنحك وجهاً طبيعياً ومشرقاً، على أن يكون مناسباً لآخر صيحات الموضة التي انتشرت في أغلب عروض الجمال لهذا الموسم.
ثالثاً: اكتملت الإطلالة الطبيعية في هذا الفصل مع الحواجب العريضة والمبعثرة، لما لها من تأثير في دفء نظرتك وجاذبية إطلالتك. ننصحك بأن تبتعدي عن عادة قصّ شعيرات الحواجب. إذا كنت تعانين من الحواجب الرفيعة، فستحتاجين في هذا الفصل إلى مستحضرات تساعدك على رسم حاجبيك في المنزل. للمبتدئات، ننصحكنّ بأقلام رسم الحواجب المرفقة بالفرشاة التي تساعدك على تمشيط الشعيرات، من الأسفل إلى الأعلى. أما إذا كنت تبحثين عن نظرة طبيعية أكثر فننصحك باستخدام بودرة تحديد الحواجب.

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