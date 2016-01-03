محو أمية 32 ألف شخص خلال النصف الأول من العام الدراسي في سوهاج

قال محمد الدالي، مدير عام فرع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بسوهاج، إن فرع سوهاج تمكن خلال النصف الأول من العام الدراسي 2015 |2016 من محو أمية 32 ألف شخص، مضيفًا أن الدورة الثانية والتى تبدأ خلال هذا الشهر سوف تشهد مضاعفة هذا العدد.

وأوضح الدالي أن الفرع يقوم بخدمة تأهيل وتدريب المعلمين والمعلمات من شباب الخريجين على طرق التدريس والتعامل مع الكبار هذا ويقوم الفرع تيسيرًا على الدارسين والراغبين فى الحصول على شهادة محو الأمية بعقد امتحانات للمتقدمين بكل المراكز وبالقرب من أماكن إقامتهم لتحفيز الجميع على المشاركة.