أخبار عاجلة

8 الصبح - مواهب رائعة مع داليا أشرف .. بنات تحترف العزف على "الطبلة" -
الانتهاء من توصيل الغاز الطبيعي لـ 119 ألف و 362 عميلاً بالمنيا -
إزالة 9 حالات تعد على أراض زراعية في المنيا -
بالصور.. ضبط 3 أشخاص متهمين باختطاف" برلماني سابق" بجرجا -
سانت كاترين تستقبل 110 سائحين خلال 24 ساعة -
ميناء سفاجا يستقبل سفينة على متنها 526 سائحًا -
أمن الجيزة يعلن موعد قرعة الحج -
توتنهام يستدرج واتفورد.. وتشيلسي يخشى مفاجآت بورنموث -
يوفنتوس يستهدف تعزيز صدراة «الكالتشيو» قبل موقعة برشلونة -
السياحة: نقل 180 ألف معتمر مصري للأراضي المقدسة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

محو أمية 32 ألف شخص خلال النصف الأول من العام الدراسي في سوهاج

Google+ Print
محو أمية 32 ألف شخص خلال النصف الأول من العام الدراسي في سوهاج محو أمية 32 ألف شخص خلال النصف الأول من العام الدراسي في سوهاج

ارشيفية

قال محمد الدالي، مدير عام فرع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بسوهاج، إن فرع سوهاج تمكن خلال النصف الأول من العام الدراسي 2015 |2016 من محو أمية 32 ألف شخص، مضيفًا أن الدورة الثانية والتى تبدأ خلال هذا الشهر سوف تشهد مضاعفة هذا العدد.

وأوضح الدالي أن الفرع يقوم بخدمة تأهيل وتدريب المعلمين والمعلمات من شباب الخريجين على طرق التدريس والتعامل مع الكبار هذا ويقوم الفرع تيسيرًا على الدارسين والراغبين فى الحصول على شهادة محو الأمية بعقد امتحانات للمتقدمين بكل المراكز وبالقرب من أماكن إقامتهم لتحفيز الجميع على المشاركة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا