لجنة الحكام: ساعة الفيفا سبب هدف إيفونا في أسوان وجريشة جيد مرتفع

برر وجيه أحمد رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة الخطأ الذي وقع فيه محمود عاشور حكم مباراة الأهلي وأسوان بسبب ارتدائه ساعة دولية معتمدة من "فيفا".

وكان عاشور احتسب دقيقة وقت بدل ضائع في الشوط الأول، إلا أن ماليك إيفونا سجل هدفًا في الدقيقة الثالثة ليتقدم الأهلي 2-1 قبل الاستراحة.

وقال وجيه أحمد: "عاشور كان يرتدي ساعة "بولار ووتش" معتمدة من الاتحاد الدولي، والتي تسجل سرعات الحكم والنبض والسعة الصدرية وضغط الدم".

وأضاف عبر شبكة الشباب والرياضة "نمنح تعليمات للحكم الرابع بالوقوف في الدقيقة 43.5 لتنبيه الحكم باحتساب الوقت بدل الضائع، إلا أن عاشور ساعته توقفت وقتها عند الدقيقة 41.5".

وأشار إلى أن الحكم الدولي قام بتفريغ الساعة لمعرفة سبب توقفها، لافتًا إلى أنه قام بإلقاء اللوم إليه لتجاهله الانتباه لساعة ملعب برج العرب أو الانتباه للمذيع الداخلي للإستاد عند الإعلان عن الوقت الضائع.

وعن إمكانية معاقبة محمود عاشور، أجاب رئيس لجنة الحكام "هناك حكام كبار تم إيقافهم 43 يومًا عن إدارة المباريات بسبب الأخطاء التحكيمية".

كما تطرق رئيس لجنة الحكام لتقييم جهاد جريشة الذي أدار مباراة الزمالك والمقاصة أمس، قائلاً إن مستواه كان جيد مرتفع رغم تغاضيه عن ركلتي جزاء لكلا الفريقين.

وواصل: "جريشة لم يبالغ في احتساب 7 دقائق وقت بدل ضائع، بل تم إجراء 5 تبديلات في الشوط الثاني، أضاعت دقيقتين ونصف، إضافة إلى سقوط حارس المقاصة أكثر من مرة لتلقي العلاج".

وشدد وجيه أحمد في نهاية تصريحاته أنه لم يستعجل في تعيين جهاد جريشة لإدارة هذا اللقاء، لأنه يثق في ذمته وأخلاقه، وذلك ردًا على حضوره المؤتمر الانتخابي لمرتضى منصور رئيس نادي الزمالك خلال خوضه سباق الانتخابات البرلمانية.