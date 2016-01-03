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اتحاد الكرة لـ في الجول: لن نتأخر عن دعم استقرار الأهلي

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اتحاد الكرة لـ في الجول: لن نتأخر عن دعم استقرار الأهلي اتحاد الكرة لـ في الجول: لن نتأخر عن دعم استقرار الأهلي

أكد مجدي المتناوي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم ورئيس اللجنة القانونية على تقديم الدعم والمساندة للحفاظ على استقرار النادي الأهلي.

قرر القضاء الإداري اليوم الأحد تأجيل النظر في الاستشكال الذي قدمه مجلس إدارة النادي الأهلي ضد حكم نفس المحكمة ببطلان انتخابات النادي وبالتالي حل مجلس محمود طاهر إلى يوم 10 يناير. ( تعرف على التفاصيل )

وقال المتناوي لـFilGoal.com اليوم الأحد: "ليس لنا أي دور فيما يخص دعوى النادي الأهلي".

وتابع "نحترم الإدارة القانونية للأهلي ولن نتأخر في حال طلبوا مساندة اتحاد الكرة، لإننا نهتم بالحفاظ على استقرار النادي".

وواصل مضيفا "لن نتأخر عن دعم استقرار الأهلي في أي وقت، لأن فيه استقرار للمنتخب".

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