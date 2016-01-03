بالفيديو.. تأجيل استشكال النادى الأهلى على حكم حل مجلس الإدارة لـ10 يناير

- مستشار الجبلاية يحضر جلسة نظر استشكال الأهلى على قرار الحل

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قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، تأجيل أولى جلسات الاستشكال المقدم من المستشار يحيى عبد المجيد، بصفته وكيلا عن المهندس محمود طاهر رئيس مجلس ادارة النادى الأهلى، على الحكم الصادر من نفس الدائرة، والذى يطالب بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه والقاضى بحل مجلس إدارة النادى الأهلى، لحين الفصل فى الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، لجلسة 10 يناير الجارى.