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المتحدث العسكرى:ضبط إرهابى مطلوب أمنيا فى سيناء و7أجولة لمواد شديدة الانفجار

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المتحدث العسكرى:ضبط إرهابى مطلوب أمنيا فى سيناء و7أجولة لمواد شديدة الانفجار المتحدث العسكرى:ضبط إرهابى مطلوب أمنيا فى سيناء و7أجولة لمواد شديدة الانفجار
قال العميد محمد سمير المتحدث العسكرى إنه فى إطار استمرار جهود القوات المسلحة فى أعمال التمشيط والمداهمة لمناطق تجمع البؤر والعناصر الإرهابية، قامت قوات الجيش الثالث الميدانى - بناءً على معلومات استخباراتية مؤكدة، بتمشيط ومداهمة عدة بؤر ومناطق لتجمع العناصر الإرهابية، مما أسفر عن ضبط أحد العناصر الإرهابية من المطلوبين أمنياً ويدعى عبد الله سلمان سالم.

اليوم السابع -1 -2016

وأوضح المتحدث العسكرى أن القوات نجحت فى رصد مسار متحرك بواسطة الجمال يستخدم فى إمداد العناصر الإرهابية بالأسلحة والذخائر والمواد الغذائية قرب منطقة الأبرقين وجبل أم حلوف وبتفتيشه عثر على 7 أجولة من مادة TNT شديدة الانفجار (فى صورتها الأولية) و3 بنادق آلية بالخزنة وبندقية قناصة و 59 طلقة عيار 39 مم و4 طلقات عيار 51 مم، بالإضافة إلى نظارة ميدان ومواد غذائية، بالإضافة إلى ضبط وتدمير عربة دفع رباعى ودراجة نارية بدون لوحات معدنية خاصة بالعناصر الإرهابية بمنطقة جبل البحيرى.

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
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