الإمارات تستدعى سفير إيران وتسلمه مذكرة احتجاج على التدخل بشئون السعودية (تحديث)

استدعت الإمارات سفير إيران فى أبو ظبى، وسلمته مذكرة احتجاج على التدخل بشئون السعودية ، كما بلغته استنكارها للاعتداءات على قنصلية وسفارة السعودية بطهران.

جاء ذلك وفق ما أفادت به قناة العربية فى خبر عاجل لها منذ قليل.

إضافة..

>وقالت وزارة الخارجية الإماراتية فى بيان اليوم الأحد أنها "استدعت محمد رضا فياض السفير الايرانى لدى الدولة وسلمته مذكرة احتجاج خطية من دولة الامارات على خلفية التدخل الايرانى فى الشأن السيادى للمملكة العربية السعودية الشقيقة".

وأوضحت أن مذكرة الإحتجاج شملت "الإعتداءات التى وقعت على مقار البعثات الدبلوماسية السعودية فى طهران ومدينة مشهد وما يمثله ذلك من انتهاك للمواثيق والأعراف الدولية".

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