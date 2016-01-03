رئيس وزراء كندا يمنع "ترامب" من دخول بلاده بسبب تصريحاته ضد المسلمين

دعا رئيس الوزراء الكندى جاستن ترودو إلى حظر دخول المرشح الجمهورى للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب إلى كندا ما لم يعتذر عن تصريحاته ضد المسلمين والمكسيكيين، وفقا لصحيفة "هافنجتون بوست" الأمريكية فى نسختها العربية.

وقالت أن وكالة الأخبار الكندية Hot Global News نقلت تصريح ترودو خلال اجتماع عقده الحزب الليبرالى الذى قال "كندا بلد حر يدعم جميع الخلفيات العرقية وجميع الثقافات وجميع الأديان".

وأضاف ترودو "أثبتت التصريحات التى أعلنها دونالد ترامب كراهيته تجاه المسلمين والمكسيكيين، كندا لا تتسامح مع العنصرية أو الكراهية، دونالد ترامب ممنوع من دخول كندا ما دام يرغب فى إظهار عنصريته".

وفى نهاية الاجتماع وقع ترودو على الكلام المكتوب تعهداً منه على تطبيقه.

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