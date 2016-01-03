تأجيل محاكمة حبارة بقضية «مقاومة السلطات» لـ 5 يناير للمرافعة

قررت محكمة جنايات الزقازيق، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار سامى عبد الرحيم، اليوم، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة عادل حبارة، فى ضوء اتهامه بمقاومة السلطات، وحيازة سلاح أبيض، إلى جلسة 5 يناير الجارى، للمرافعات.

كان المحامى العام لنيابات شمال الزقازيق قد أحال عادل حبارة لمحكمة الجنايات، لاتهامه باستعمال القوة ومقاومة السلطات أثناء محاولة القبض عليه فى شهر يونيو من عام 2011، لتنفيذ حكم قضائى صادر ضده.

جدير بالذكر أن محكمة جنايات الزقازيق قد قضت فى وقت سابق بالسجن 10 سنوات غيابيا ضد حبارة بتهمة مقاومة السلطات، وحيازة سلاح أبيض، فقام محامى حبارة بإعادة إجراءات محاكمته من جديد فى القضية.