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مسؤول إیراني: أي تجمع مقابل السفارة السعودیة غیر قانوني

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مسؤول إیراني: أي تجمع مقابل السفارة السعودیة غیر قانوني مسؤول إیراني: أي تجمع مقابل السفارة السعودیة غیر قانوني

السفارة في إيران

قال مدیر الشؤون السیاسیة فی محافظة طهران محمد رضا یوسفي إنه لم تصدر أية رخصة لإقامة التجمعات الاحتجاجیة مقابل السفارة السعودیة في طهران للاحتجاج على إعدام السلطات السعودیة الشیخ نمر باقر النمر وإن أي تجمع مقابل مبنى السفارة “غیر قانوني”.

وأضاف یوسفي، في تصريحات لوكالة الأنباء الإيرانية إرنا اليوم الأحد،” إنه قد صدرت رخص لإقامة التجمع الاحتجاجي في ساحة فلسطین وسط العاصمة طهران، مشیرًا إلى أنه تم تقدیم 4 طلبات للتجمع أمام السفارة السعودیة في طهران للاحتجاج على إعدام السلطات السعودیة للشیخ نمر باقر النمر، ولكن بما أن وزارة الداخلية الإيرانية منعت إقامة أي تجمع أمام السفارة السعودیة فلم تمنح رخص التجمع أمام السفارة”.

وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط أشار يوسفي إلى أن بعض التنظیمات الطلابیة تقدمت بطلب إقامة التجمع الاحتجاجي من بینها اتحاد الطلاب الجامعیین المستقلین والتعبئة الطلابیة لجامعة الإمام الصادق علیه السلام ومنظمة تعبئة الطلاب، مؤکدًا أن المحافظة أبلغت هذه التنظیمات بأنها ستمنح رخص التجمع الاحتجاجي إذا أقیم في أماکن غیر السفارة السعودیة فقررت التجمع في ساحة فلسطین وسط طهران في الساعة الثالثة عصر الیوم.

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