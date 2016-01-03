جوارديولا.. وطريقة أخرى للفوز – (1) حين فشل بيب في اختبارات برشلونة مرتين

طلب حازم إمام أيقونة نادي الزمالك مهلة للتفكير في عرض النادي لتولي منصب مدير الكرة في الجهاز الفني الجديد حال رحيل ماركوس باكيتا عن الفرسان.

لكن في الوقت نفسه منح الثعلب الصغير موافقة أولية لمجلس إدارة الزمالك من حيث الفكرة.

وفي حال لم يوافق إمام، سيتم الاتصال من جانب الزمالك بعبد الحليم علي لقيادة منصب مدير الكرة بحسب ما علمه FilGoal.com.

ويمكنك التعرف على سيناريو الرحيل المحتمل لباكيتا واستقدام أحمد حسام "ميدو" مع إمام لقيادة الفريق. (اضغط هنا)

ويطلب ميدو للانضمام له في الجهاز الفني سيد متولى للعمل كمدير إدري كون الثنائي عمل معا في الإسماعيلي وفي الزمالك سابقا.

ميدو سيستعين بأسماء ساعدته من قبل على التتويج مع الزمالك كمدير فني بكأس مصر.

مدحت عبد الهادي ومحمد صلاح سيستمران في الجهاز الفني.

وكان ميدو في السابق قد صرح بأن صلاح يفيده كثيرا بخبراته التدريبية ويعد من عناصر الثقة بالنسبة للمدرب الشاب صاحب الـ33 عاما.

أما مدحت عبد الهادي فأشاد به ميدو من قبل كثيرا بسبب روحه القتالية التي ينقلها للاعبيه.

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