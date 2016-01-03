القبض على مستريح جديد بمدينة نصر صادر ضده احكام بالسجن 25 سنة لاستيلائه على 40 مليون جنيه

تمكنت الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام من إلقاء القبض على مستريح جديد بمدينة نصر صادر ضده أحكام بالسجن 25 سنة لاتهامه بالنصب على عدد من المواطنين بمبالغ قدرت بـ 40 مليون جنيه .

كانت المحكمة قد عاقبت المتهم مدحت عطية على بالسجن 25 سنة غيابيا فى عدة قضايا نصب وأموال عامة لاتهامه بالنصب على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بلغت 40 مليون لتوظيفها فى مجال تجارة الحديد والخردة مقابل حصولهم على أرباح شهرية إلا أنه تعثر فى سداد الأرباح وعندما طالبوه بسداد أصل المبالغ التى حصل عليها رفض وهرب .

كان عدد من الضحايا قد تقدموا بلاغات لقسم شرطة مدينة نصر ضد المتهم وتم أحالت البلاغات إلى النيابة العامة التى احالتها إلى المحكمة فاصدرت ضده عدة أحكام غيابيا إلا أن الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام تمكنت من ضبطه .