الحبس 3سنوات لمتهمين اثنين وسنة مع الإيقاف بـ«أحداث دار السلام»

قضت الدائرة الخامسة عشر إرهاب، برئاسة المستشار فتحي بيومي، وعضوية المستشارين أسامة عبد الظاهر، وخالد الهادي، وأمانة سر أحمد جاد، بمعاقبة كلٍ من:” محمد عبد المنعم إمام، “عامل” 22 سنة، “منتحل صفة صحفي”، وعاصم عبد الحكيم، “نجار” 19 سنة”، بالحبس لمدة 3 سنوات، و”عبد الرحمن سيد علي محمد”، 15 سنة، بالحبس لمدة عام مع إيقاف التنفيذ، على خلفية اتهامهم بالتظاهر، وتعريض حياة المواطنين للخطر.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين، تُهم الإخلال بالأمن والنظام العام، وذلك حال قيامهم بالتظاهر دون إخطار الجهات المختصة بيوم 24 إبريل الماضي،كما حازوا وأحرزوا في خضم التظاهر أسلحة وعطلوا حركة المرور، فضلًا عن تعريض أرواح المواطنين والممتلكات العامة والخاصة للخطر، كما وجهت لهم النيابة تهمة آخرى وهي حيازة وإحراز بواسطة يعضهم زجاجات مولوتوف، مما تستخدف في الاعتداء على الأشخاص .