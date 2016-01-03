أخبار عاجلة

السياحة: نقل 180 ألف معتمر مصري للأراضي المقدسة -
ضبط لحوم وأسماك «فاسدة» بمحلات الجيزة -
انطلاق فعاليات مسابقة «الأوقاف» للقرآن الكريم -
ارتفاع طفيف في أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم -
«باستثناء المجنونة».. انخفاض نسبي في أسعار الخضار اليوم -
شافية أحمد.. حكاية مطربة «كفيفة» حفظت القرآن وأبهرت «القصبجي» -
تاب عن شرب الخمر وفقد والده وأخته في أسبوع واحد.. 14 معلومة عن منذر رياحنة -
عامل تصليح إلكترونيات تزوج ملكة جمال الكون.. رحلة وليد توفيق في 16 معلومة -
8 الصبح - شوف داليا أشرف وهي بتعزف على الطبلة على الهواء ... "دي مش بطيخة يا داليا" -
8 الصبح - الطفلة "ماليكة" أصغر خبيرة موضة فى العالم .. شوف إزاي بتختار ألوان ملابسها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

الحبس 3سنوات لمتهمين اثنين وسنة مع الإيقاف بـ«أحداث دار السلام»

Google+ Print
الحبس 3سنوات لمتهمين اثنين وسنة مع الإيقاف بـ«أحداث دار السلام» الحبس 3سنوات لمتهمين اثنين وسنة مع الإيقاف بـ«أحداث دار السلام»

قضت الدائرة الخامسة عشر إرهاب، برئاسة المستشار فتحي بيومي، وعضوية المستشارين أسامة عبد الظاهر، وخالد الهادي، وأمانة سر أحمد جاد، بمعاقبة كلٍ من:” محمد عبد المنعم إمام، “عامل” 22 سنة، “منتحل صفة صحفي”، وعاصم عبد الحكيم، “نجار” 19 سنة”، بالحبس لمدة 3 سنوات، و”عبد الرحمن سيد علي محمد”، 15 سنة، بالحبس لمدة عام مع إيقاف التنفيذ، على خلفية اتهامهم بالتظاهر، وتعريض حياة المواطنين للخطر.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين، تُهم الإخلال بالأمن والنظام العام، وذلك حال قيامهم بالتظاهر دون إخطار الجهات المختصة بيوم 24 إبريل الماضي،كما حازوا وأحرزوا في خضم التظاهر أسلحة وعطلوا حركة المرور، فضلًا عن تعريض أرواح المواطنين والممتلكات العامة والخاصة للخطر، كما وجهت لهم النيابة تهمة آخرى وهي حيازة وإحراز بواسطة يعضهم زجاجات مولوتوف، مما تستخدف في الاعتداء على الأشخاص .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا