ضعف الانتصاب وعدم التحكم فى البول.. أبرز مضاعفات سرطان البروستاتا

أسباب الإصابة بسرطان البروستاتا

>

مضاعفات سرطان البروستاتا

>

يصاب الكثير من الرجال بأمراض البروستاتا المختلفة، من ورم أو سرطان والتهاب واحتقان وتورم وغيرها.>وأوضح الدكتور أيمن محمد أخصائى التناسلية أن الكثير من العوامل ترفع من فرص الإصابة بسرطان البروستاتا، وتساعد على حدوث مضاعفاته الخطيرة، منها إهمال العلاج والعوامل الوراثية فتاريخ العائلة المرضى يلعب دورا كبيرا فى الإصابة، كذا الخلل فى بعض معدلات الهرمونات فى جسم الرجل وغيرها.>وتابع الدكتور أيمن محمد حديثه، موضحا أنه فى بعض الحالات يعانى مريض السرطان من المضاعفات الخطيرة التى تتفاوت من حالة إلى أخرى، ومن أهمها ضعف انتصاب الذكر فى بعض الحالات مما يؤثر على القدرة الجنسية والحياة الجنسية بشكل عام للرجل، كذلك قد يعانى البعض من حالة سرعة فى القذف تسبب له مشكلة جنسية أعمق مع الشريك لعدم قدرته على إرضاؤه.

وأضاف أخصائى التناسلية فى حديثه أن بعض المرضى يعانون العجز الجنسى الكامل أيضا، وفى بعض الحالات قد ينتشر الورم إلى أماكن أخرى من الجسم لأنه من النوع الذى يمكن انتشاره وتفرعه، ومن المضاعفات أيضا زيادة حدة آلام التبول المبرحة للغاية مع فقدان القدرة على التحكم فيه، وكلها مضاعفات فى غاية الأهمية لذا لابد لكل رجل بعد الخمسين من العمر أن يهتم بالكشف عن البروستاتا وأورامها والاهتمام بالعلاج منذ وقت مبكر، والتركيز على البعد عن الإثارة الجنسية والعادة السرية والتدخين والطعام الدسم والسمنة.