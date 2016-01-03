مصرع عامل وإصابة سائق فى حادث تصادم بين سيارتين بجرجا سوهاج

شهد الطريق الصحراوى السريع الغربى بدائرة مركز جرجا وقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل، وسيارة ملاكى، نتج عن الحادث وفاة عامل وإصابة قائد السيارة، وتم نقل الجثة والمصاب لمستشفى سوهاج العام.

كان اللواء أحمد أبوالفتوح مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغًا من مركز شرطة جرجا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ووجود متوفى ومصاب.

وبالانتقال والفحص، تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العقيد صلاح أبوالقاسم وكيل فرع البحث بوقوع الحادث بين السيارة رقم 8546 هـ ج أ "ربع نقل" عدم وجود قائدها بمكان ‏الحادث، والسيارة رقم 76043 ملاكى سوهاج ماركة هونداى فيرنا قيادة على أحمد على "21 سنة" حاصل على ‏دبلوم ويقيم بناحية ونينة الشرقية - دائرة مركز سوهاج بسبب السرعة الزائدة للسيارتين.

وأسفر الحادث عن وفاة أمين محمد أمين محمد "31 سنة" عامل - ويقيم بناحية ونينة الشرقية - دائرة المركز من مستقلى السيارة الثانية، وإصابة قائد السيارة الثانية تم نقل الجثة والمصاب لمستشفى سوهاج العام وحدثت بعض التلفيات بالسيارتين.

وبسؤال بكرى محمد أمين محمد "31 سنة" عامل ويقيم بناحية ونينة الشرقية دائرة المركز "شقيق المتوفى" أيد ما ‏جاء بالفحص ونفى الشبهة الجنائية.

وبتوقيع الكشف الطبى على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بعدم وجود شبهة جنائية فى الوفاة، وأيدت تحريات إدارة ‏البحث الجنائى ذلك، وجار سؤال المصاب فور إمكانية ذلك وتم رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فى الواقعة والاستعلام عن قائد السيارة الأولى.

تم تحرير عن ذلك المحضر رقم 5 جنح المركز لسنة 2016، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة .

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