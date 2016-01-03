أخبار عاجلة

السياحة: نقل 180 ألف معتمر مصري للأراضي المقدسة -
ضبط لحوم وأسماك «فاسدة» بمحلات الجيزة -
انطلاق فعاليات مسابقة «الأوقاف» للقرآن الكريم -
ارتفاع طفيف في أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم -
«باستثناء المجنونة».. انخفاض نسبي في أسعار الخضار اليوم -
شافية أحمد.. حكاية مطربة «كفيفة» حفظت القرآن وأبهرت «القصبجي» -
تاب عن شرب الخمر وفقد والده وأخته في أسبوع واحد.. 14 معلومة عن منذر رياحنة -
عامل تصليح إلكترونيات تزوج ملكة جمال الكون.. رحلة وليد توفيق في 16 معلومة -
8 الصبح - شوف داليا أشرف وهي بتعزف على الطبلة على الهواء ... "دي مش بطيخة يا داليا" -
8 الصبح - الطفلة "ماليكة" أصغر خبيرة موضة فى العالم .. شوف إزاي بتختار ألوان ملابسها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

تأجيل محاكمة عادل حبارة بتهمة مقاومة السلطات وحيازة سلاح أبيض لـ5 يناير

Google+ Print
تأجيل محاكمة عادل حبارة بتهمة مقاومة السلطات وحيازة سلاح أبيض لـ5 يناير تأجيل محاكمة عادل حبارة بتهمة مقاومة السلطات وحيازة سلاح أبيض لـ5 يناير
قررت محكمة جنايات الزقازيق، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار سامى عبد الرحيم، اليوم الأحد، تأجيل جلسة محاكمة الإرهابى عادل حبارة، بتهمة مقاومة السلطات، وحيازة سلاح أبيض، لجلسة 5 يناير، للمرافعة.

صدر القرار برئاسة المستشار سامى عبد الرحيم، وعضوية المستشارين محمد التونى ومحمد الدرديرى، وبحضور أحمد عبد العليم رئيس النيابة العامة بالزقازيق، ومصطفى سالم ممثل النيابة.

كان المحامى العام لنيابات شمال الزقازيق، قد أحال عادل حبارة لمحكمة الجنايات، لاتهامه باستعمال القوة ومقاومة السلطات أثناء محاولة القبض عليه فى شهر يونيو من عام 2011، لتنفيذ حكم قضائى صادر ضده.

جدير بالذكر، أن محكمة جنايات الزقازيق، قد قضت فى وقت سابق بالسجن 10 سنوات غيابيا ضد حبارة بتهمة مقاومة السلطات، وحيازة سلاح أبيض، فقام محامى حبارة بإعادة اجراءات محاكمته من جديد فى القضية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365