تأجيل محاكمة عادل حبارة بتهمة مقاومة السلطات وحيازة سلاح أبيض لـ5 يناير

قررت محكمة جنايات الزقازيق، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار سامى عبد الرحيم، اليوم الأحد، تأجيل جلسة محاكمة الإرهابى عادل حبارة، بتهمة مقاومة السلطات، وحيازة سلاح أبيض، لجلسة 5 يناير، للمرافعة.

صدر القرار برئاسة المستشار سامى عبد الرحيم، وعضوية المستشارين محمد التونى ومحمد الدرديرى، وبحضور أحمد عبد العليم رئيس النيابة العامة بالزقازيق، ومصطفى سالم ممثل النيابة.

كان المحامى العام لنيابات شمال الزقازيق، قد أحال عادل حبارة لمحكمة الجنايات، لاتهامه باستعمال القوة ومقاومة السلطات أثناء محاولة القبض عليه فى شهر يونيو من عام 2011، لتنفيذ حكم قضائى صادر ضده.

جدير بالذكر، أن محكمة جنايات الزقازيق، قد قضت فى وقت سابق بالسجن 10 سنوات غيابيا ضد حبارة بتهمة مقاومة السلطات، وحيازة سلاح أبيض، فقام محامى حبارة بإعادة اجراءات محاكمته من جديد فى القضية.