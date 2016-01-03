وفاة سجين بقضية إيصال أمانة بميت غمر بعد إصابته بغيبوبة كبدية

توفى سجين فى قضية إيصال أمانة، داخل سجن ميت غمر بعد إصابته بغيبوبة كبدية.

تلقى اللواء عاصم حمزة مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء السعيد عمارة مدير مباحث المديرية بوفاة علاء محمد مصطفى 39 سنة مقيم بندر ميت غمر والمحكوم عليه بالقضية 3850/2014 جنح مستأنف ميت غمر قصية إيصال أمانة والمحكوم عليه بالسجن لمدة ثلاثة شهور.

وبالفحص تبين أن المسجون تم نقله إلى مستشفى ميت غمر المركزى لشعوره بألم شديد فى البطنـ وتلقى العلاج اللازم، وتم التصريح بالخروج له، وبكشف مفتش الصحة أكد أنه لا توجد أى شبهة جنائية فى وفاته ولا توجد أثار لإصابات ظاهرة.

وبسؤال بعض المسجونين معه، أكدوا أنه كان يعانى آلاما شديدة، كما أكدت شقيقته أن شقيقها كان يعانى من التهاب الكبد الوبائى، ولم تتهم أحدا بالتسبب فى وفاته.

تم تحرير المحضر 7 أحوال وعرضه على النيابة العامة التى صرحت بدفن الجثة.