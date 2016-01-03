صوت القرآن يعم قرية منا صافور بالشرقية بعد حرائق منازلهم وزعمهم بمس الجن

مازالت قرية منا صافور التابعة لمركز ديرب نجم بالشرقية، تسيطر عليها حالة الرعب لليوم الرابع على التوالى، بسبب الحرائق التى شبت بعدد من المنازل دون سبب معلوم وفسرها الأهالى بـ"مس الجن".

وأكد الأهالى لـ"اليوم السابع" أنهم يقومون بتشغيل إذاعة القرآن الكريم عبر مكبرات الصوت بالمساجد منذ ليلة أمس، لتهدئة الأهالى وبالأخص الأطفال الذين يعيشون فى رعب، لافتين إلى أن حريق محدود نشب السادسة صباح اليوم بكوم من القش بالقرب من أحد المنازل وتم السيطرة عليه.

من جانبه، قال وجيه صدقى رئيس المدينة فى تصريحات خاصة، إنه متواجد بالقرية، لمتابعة الأمر وأن اللجنة التى شكلها المحافظ اللواء خالد سعيد تحت إشراف السكرتير العام اللواء يعقوب إمام تقوم بحصر التلفيات بالمنازل المتضررة لبحث تعويضهم .

وأضاف أن الشرطة تواصل عملها لتحديد أسباب تلك الحرائق، وتم تدعيم وحدة المطافئ بالقرية بـ3 سيارات أخرى لإخماد أى حريق، بالإضافة إلى قيام المعمل الجنائى بسحب عينات من المنازل لوضع تقريره حول الحادث.

وأشار إلى أن الشيخ السيد سراج وكيل منطقة الأزهر بالشرقية، حضر للقرية ليلة أمس وخطب فى الأهالى لتهدئة روعهم ثم أم الأهالى وصلى ركعتين وتضرع بالدعاء لله.