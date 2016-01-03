بلاغ للنائب العام ضد سيد القمنى لإهانته الأزهر الشريف

تقدم طارق محمود المحامى ببلاغ رقم 30 لسنة 2016 إلى المحامى العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية ضد سيد القمنى، اتهمه فيه بإهانة الأزهر الشريف، ونص البلاغ على أنه بتاريخ السبت الموافق 2/1/2016 أدلى المقدم ضده البلاغ بحديث تليفزيونى لبرنامج "السادة المحترمون" الذى يبث على قناة أون تى فى الفضائية، أتهم فيه مؤسسة الأزهر الشريف بالإرهاب وقرر أنه يمتلك أدلة على تورط الأزهر فى تصدير الإرهاب إلى العالم.

وقرر أنه سيتوجه إلى الأمم المتحدة لإدراج مؤسسة الأزهر كجماعة الإرهابية وأنه أنشأ عريضة يدعو فيها إلى التوقيع عليها باعتبار الأزهر مؤسسة إرهابية.

وأضاف محمود فى بلاغه أن المقدم ضده البلاع زاد على ذلك بأن طالب بإحالة مؤسسة الأزهر إلى المحكمة الجنائية الدولية، وحيث أن تلك الاتهامات التى كالها المقدم ضده البلاغ سيد محمود القمنى إلى المؤسسة الأزهر الشريف جاءت دون أى سند أو دليل متجاهلاً الدور الوسطى التنويرى، التى تقوم به هذه المؤسسة الراقية على مدار ألف عام كانت فيها منارة الحضارة الإسلامية، وهو الأمر المؤدى إلى إثارة البلبلة والفتنة بين أوساط المجتمع المصرى فى تلك المرحلة الفارقة التى تمر بها البلاد، وهو ما سيؤدى لتكدير الأمن والسلم الاجتماعيين وإثارة القلاقل.

وأكد أن المقدم ضده البلاغ من خلال حديثه التليفزيونى السابق الذى أشرنا إليه سلفا ارتكب جريمة إهانة المؤسسة القضائية حيث قال "محاكمة.. لأ.. ماحدش يحاكمنى لأنى هقلب عليهم الدنيا، وأقلب عاليها واطيها.. والجدع يجى ياخدنى".

وطالب محمود بفتح تحقيق فورى وعاجل فى وقائع البلاغ المقدم وإصدار أمر ضبط وإحضار المقدم ضده البلاغ المدعو سيد محمود القمنى لإرتكابه جريمتى إهانة مؤسسة الأزهر الشريف وإهانة القضاء وإدراج اسم المقدم ضده البلاغ سيد القمنى على قوائم الممنوعين من السفر خشية هروبه إلى الخارج .

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