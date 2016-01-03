توأمان يولدان في عامين مختلفين بالولايات المتحدة

ولد توأمان في ولاية كاليفورنيا، غرب الولايات المتحدة، في سنتين مختلفتين، إذ أن ولادتهما تزامنت مع حلول السنة الجديدة.

وولدت ماريبيل فالنسيا من سان دييجو ابنة في الثواني الأخيرة من 2015، وصبيا بعد دقائق قليلة في 2016، حسبما ذكرت وسائل الإعلام المحلية، نقلاً عن وكالة الأنباء الفرنسية.

وقال والد الطفلين لويس، لمحطة “إن بي سي” التلفزيونية، “كنا ننظر إلى الساعة إذ أردنا أن نعرف إن كنا سننجب أول المولودين في العام 2016، مشيرا إلى أن الأم والطفلين، اللذين كان يفترض أن يلدا نهاية يناير الحالي، في وضع جيد.