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بالصور.. إقامة ميناء للصيد فى برج مغيزل بجوار بركة غليون بكفر الشيخ

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بالصور.. إقامة ميناء للصيد فى برج مغيزل بجوار بركة غليون بكفر الشيخ بالصور.. إقامة ميناء للصيد فى برج مغيزل بجوار بركة غليون بكفر الشيخ
عاين المهندس على عبد الستار، رئيس مركز ومدينة مطوبس، اليوم، الأحد، الموقع المقترح لإقامة ميناء للصيد فى برج مغيزل بجوار بركة غليون التابعة للوحدة المحلية للجزيرة الخضراء رافقة قدرى ناصر، رئيس الوحدة المحلية للجزيرة الخضراء، وأحمد نصار، نقيب الصيادين.

وقال المهندس على عبد الستار، إنه عاين المكان المقترح لإقامة ميناء الصيد ببر البرلس، الذى سيكون ميناء عالمى، وسيحل مشكلة الصيادين بقرى مطوبس وخاصة قرى برج مغيزل والجزيرة الخضراء والبرنمبال وأبخشبة وغيرها من القرى.

وأضاف أنه عاين الطريق المؤدى لعزبة الشال التابعة للوحدة المحلية للبرنمبال والمطلوب عمل صيانة له بجوار رافد الطريق الدولى.

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
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