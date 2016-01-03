عبور58 سفينة قناة السويس بحمولة 3.6 مليون طن

أعلن الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، أن قناة السويس شهدت اليوم، الأحد، عبور58 سفينة بحمولة 3 ملايين و600 ألف طن سفن بضائع صب وناقلات بترول من الاتجاهين.

وكشف تقرير رسمى من هيئة قناة السويس أن قافلة الشمال شهدت عبور35سفينة بحمولة 2مليون و100 ألف طن، وأن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات الدنماركية MARIC MAERSK بحمولة 200 ألف طن قادمة من إسبانيا ومتجهة إلى ماليزيا.

كما عبرت 23 سفينة من اتجاه الجنوب (القناة الجديدة) بحمولة مليون و500 ألف طن، وإن أكبر حمولة كانت من نصيب ناقلة البترول التى ترفع علم سنغافورة EAGLE VIRGINIA بحمولة 163 ألف طن.

>