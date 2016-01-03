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رئيس جامعة المنصورة يستقبل رئيس مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا

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رئيس جامعة المنصورة يستقبل رئيس مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا رئيس جامعة المنصورة يستقبل رئيس مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا
استقبل الدكتور محمد القناوى رئيس جامعة المنصورة، الدكتور صلاح عبية رئيس مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، فى إطار زيارة لتفعيل اتفاقية التعاون العلمى بين مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا وجامعة المنصورة.

واستعرض القناوى خلال لقائه عبية، كيفية تنشيط التعاون بين الجامعتين ودراسة آخر المستجدات فى تبادل أعضاء هيئة التدريس والباحثين والأبحاث العلمية المشتركة .

جدير بالذكر أن جامعة المنصورة صنفت 1070 عالميًا خلال النصف الثانى من عام 2015 م حسب تصنيف الويبومتركس لتصنيف الجامعات وحافظت الجامعة على ترتيبها عربيًا وأفريقيًا بالمركز الثامن والترتيب الثانى على مستوى الجامعات المصرية بعد جامعة القاهرة طبقًا لنتيجة التصنيف الإسبانى العالمى «ويبومتركس» للجامعات فى النصف الثانى لعام 2015، والذى تعتمد مؤشراته على قياس الأنشطة التعليمية والبحثية على الإنترنت والمجلات الإلكترونية الدولية لأكثر من 22 ألف جامعة ومعهد عال على مستوى العالم.

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مصر 365

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