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افتتاح عيادة الفتحات الصناعية بمعهد جنوب مصر للأورام فى أسيوط

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افتتاح عيادة الفتحات الصناعية بمعهد جنوب مصر للأورام فى أسيوط افتتاح عيادة الفتحات الصناعية بمعهد جنوب مصر للأورام فى أسيوط
افتتح الدكتور مصطفى الشرقاوى، عميد معهد الأورام بأسيوط، والدكتور دعاء وديع دعاء مكسيموس، رئيس قسم الجراحة بالمعهد، والدكتور أحمد شلتوت، رئيس المكتب التنفيذى لشركة كولوبلاست المتخصصة فى الفتحات الصناعية عيادة الفتحات الصناعية بالمعهد، والتى تعد الأولى من نوعها بصعيد .

ومن جهته قال الدكتور دعاء وديع مكسيموس، رئيس قسم جراحة الأوام، إن هذه العيادة تعد الأولى من نوعها بصعيد مصر، وتخدم مرضى الأورام الذين استأصلوا القولون أو المستقيم أو المثانة البولية، والتى يستدعى بعدها استخدام فتحات صناعية لعمليات الإخراج.

وكان قسم جراحة الأورام بمعهد جنوب مصر للأورام فى أسيوط نظم اليوم الأحد لقاءً علميا لقسم جراحة الأورام بالتعاون مع شركة كولوبلاست والمتخصصة فى الفتحات الصناعية، وذلك على هامش افتتاح عيادة جراحة الفتحات الصناعية بالمعهد.

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مصر 365

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