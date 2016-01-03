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بالصور.. رئيس مكتبة الإسكندرية يستقبل المحافظ ويهنئه بمنصبه الجديد

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بالصور.. رئيس مكتبة الإسكندرية يستقبل المحافظ ويهنئه بمنصبه الجديد بالصور.. رئيس مكتبة الإسكندرية يستقبل المحافظ ويهنئه بمنصبه الجديد
استقبل الدكتور إسماعيل سراج الدين مدير مكتبة الإسكندرية، صباح اليوم بمكتبه المهندس محمد عبد الظاهر محافظ الإسكندرية، وقدم سراج الدين للمحافظ التهنئة بتوليه هذا المنصب، متمنيًا له التوفيق فى هذا المنصب الهام للعاصمة الثانية وأفضل المدن الساحلية بمصر.

وأكد عبد الظاهر على أهمية التعاون المتبادل بين المحافظة والمكتبة خاصة وأنها من أفضل مكتبات العالم والتى تعد منارة للعلم، مشيرًا إلى أن المكتبة تقوم بدورها الفعّال فى المؤتمرات والندوات المختلفة التى تفيد المجتمع المصرى عامة والسكندرى خاصة، والتى بدورها تساعد فى عودة الإسكندرية لما كانت عليه فى سابق عهدها عروسا للبحر الأبيض المتوسط.

وفى نهاية اللقاء تفقد عبد الظاهر وسراج الدين مجموعة تماثيل الفصول الأربعة والمهداة من المحافظة للمكتبة، وجائزة أفضل تصميم هندسى الخاص بمكتبة الإسكندرية.

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
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