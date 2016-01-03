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بالصور.. مدير أمن الغربية يتفقد كمين دفرة الحدودى.. ويوجه بتحاليل مخدرات للسائقين

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بالصور.. مدير أمن الغربية يتفقد كمين دفرة الحدودى.. ويوجه بتحاليل مخدرات للسائقين بالصور.. مدير أمن الغربية يتفقد كمين دفرة الحدودى.. ويوجه بتحاليل مخدرات للسائقين
تفقد اللواء نبيل عبد الفتاح، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الغربية، اليوم، الأحد، كمين دفرة الحدودى بمدينة طنطا يرافقه اللواء هشام والى، مدير إدارة المرور.

ووجه مدير الأمن، الضباط، بعمل تحاليل للسائقين المشتبه بهم فى تعاطى المواد المخدرة حفاظا على أرواح المواطنين، وملاحظة الحالة الأمنية وتوسيع دائرة الاشتباه السياسى والجنائى وإجراء الاستيقاف القانونى، وضبط كل ما من شأنه الإخلال بالأمن واليقظة وتوخى الحيطة والحذر فى التعامل مع المترددين على الحملة، واحترام حقوق الإنسان وحسن معاملة المواطنين.
>اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
>

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