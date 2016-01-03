' فينجر يريد شراكة بين لاعب باريس سان جيرمان ومحمد النني '

يريد مدرب أرسنال أرسين فينجر أن يضم لاعبين في وسط الملعب هذا الشتاء وهما أدريان رابيو ومحمد النني.

هذا ما يقوله تقرير "تليجراف" الإنجليزية صباح اليوم.

وقال التقرير إن جمهور أرسنال طالب فينجر كثيرا بضم لاعب وسط ملعب ولم يفكر البروفيسور الفرنسي في الأمر حتى إصابة فرانسيس كوكلين.

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وأضاف أن فينجر تحرك بـ"سرعة ليست من صفاته" في سوق الانتقالات لإنهاء صفقة محمد النني التي أكدت الصحيفة أنها تنتظر الكشف الطبي لتتم رسميا مقابل 7.3 مليون جنيه إسترليني أو ما يوازي 10 مليون يورو.

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الخبر الجديد في التقرير هو أن فينجر يريد رابيو بنفس القدر الذي يريد به النني.. ويريد الاثنين معا ليشكلا معا شراكة في وسط ملعب مدفعجية شمال لندن.

لاعب باريس سان جيرمان الشاب معروف بذكائه في الملعب وقدرته على التمرير الطويل، وصاحب الـ20 عاما يريد فرصة للعب أساسيا بشكل مستمر للحفاظ على فرصه في دخول قائمة فرنسا ليورو 2016 الصيف المقبل.

رابيو – حسب التقرير – قد أبلغ مدربه لوران بلان بهذا الأمر بعد عودة الإيطالي ماركو فيراتي من الإصابة، الأمر الذي قلل من دقائق رابيو في ملعب حديقة الأمراء.

وعانى رابيو من صافرات استهجان جمهور سان جيرمان منذ أن عُرف ذلك الأمر.

يقيم الفريق المملوك لجهاز قطر للاستثمار لاعبه الشاب بـ15 مليون يورو في ظل اهتمام موازي من إنتر ميلان واهتمام أقل من قبل توتنام.

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