أخبار عاجلة

السياحة: نقل 180 ألف معتمر مصري للأراضي المقدسة -
ضبط لحوم وأسماك «فاسدة» بمحلات الجيزة -
انطلاق فعاليات مسابقة «الأوقاف» للقرآن الكريم -
ارتفاع طفيف في أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم -
«باستثناء المجنونة».. انخفاض نسبي في أسعار الخضار اليوم -
شافية أحمد.. حكاية مطربة «كفيفة» حفظت القرآن وأبهرت «القصبجي» -
تاب عن شرب الخمر وفقد والده وأخته في أسبوع واحد.. 14 معلومة عن منذر رياحنة -
عامل تصليح إلكترونيات تزوج ملكة جمال الكون.. رحلة وليد توفيق في 16 معلومة -
8 الصبح - شوف داليا أشرف وهي بتعزف على الطبلة على الهواء ... "دي مش بطيخة يا داليا" -
8 الصبح - الطفلة "ماليكة" أصغر خبيرة موضة فى العالم .. شوف إزاي بتختار ألوان ملابسها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

لعبة في الجول – حسام غالي يختار: أجمل مباراة لعبتها في حياتي

Google+ Print
لعبة في الجول – حسام غالي يختار: أجمل مباراة لعبتها في حياتي لعبة في الجول – حسام غالي يختار: أجمل مباراة لعبتها في حياتي

ما هي أجمل مباراة خاضها حسام غالي في حياته؟

نجم الأهلي شارك في الـ6-1 ولعب بألوان توتنام مسكنا كرته في شباك تشيلسي. لعب عددا ضخما من المباريات النهائية. لكن إجابته كانت مختلفة نوعا ما حين أجاب على هذا السؤال.

يقول غالي لـFilGoal.com: "لا أحب مشاهدة أي لقاء بعد نهايته. لا أتابع المباريات معادة أبدا".

لكن FilGoal.com أراد إجابة شافية لسؤاله. وقتها ابتسم غالي مجيبا "لعبت مباريات ممتازة عددية مع فينورد تحديدا في الدوري الهولندي".

وأضاف "قدمت مستوى رائعا أمام أياكس أمستردام في الدوري. وضد شالكه الألماني تحديدا في الدوري الأوروبي".

وأردف "مع توتنام كنت جيدا جدا أمام مانشستر يونايتد. كذلك قدمت وجها جيدا لي أمام تشيلسي وضد أرسنال".

الأهلي

ماذا عن مباريات غالي مع الأهلي؟ هل يتذكر أجملها؟

يجيب غالي "ربما النهائي ضد الترجي التونسي في دوري أبطال إفريقيا كانت الأجمل".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع