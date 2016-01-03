لعبة في الجول – حسام غالي يختار: أجمل مباراة لعبتها في حياتي

ما هي أجمل مباراة خاضها حسام غالي في حياته؟

نجم الأهلي شارك في الـ6-1 ولعب بألوان توتنام مسكنا كرته في شباك تشيلسي. لعب عددا ضخما من المباريات النهائية. لكن إجابته كانت مختلفة نوعا ما حين أجاب على هذا السؤال.

يقول غالي لـFilGoal.com: "لا أحب مشاهدة أي لقاء بعد نهايته. لا أتابع المباريات معادة أبدا".

لكن FilGoal.com أراد إجابة شافية لسؤاله. وقتها ابتسم غالي مجيبا "لعبت مباريات ممتازة عددية مع فينورد تحديدا في الدوري الهولندي".

وأضاف "قدمت مستوى رائعا أمام أياكس أمستردام في الدوري. وضد شالكه الألماني تحديدا في الدوري الأوروبي".

وأردف "مع توتنام كنت جيدا جدا أمام مانشستر يونايتد. كذلك قدمت وجها جيدا لي أمام تشيلسي وضد أرسنال".

الأهلي

ماذا عن مباريات غالي مع الأهلي؟ هل يتذكر أجملها؟

يجيب غالي "ربما النهائي ضد الترجي التونسي في دوري أبطال إفريقيا كانت الأجمل".