أخبار عاجلة

السياحة: نقل 180 ألف معتمر مصري للأراضي المقدسة -
ضبط لحوم وأسماك «فاسدة» بمحلات الجيزة -
انطلاق فعاليات مسابقة «الأوقاف» للقرآن الكريم -
ارتفاع طفيف في أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم -
«باستثناء المجنونة».. انخفاض نسبي في أسعار الخضار اليوم -
شافية أحمد.. حكاية مطربة «كفيفة» حفظت القرآن وأبهرت «القصبجي» -
تاب عن شرب الخمر وفقد والده وأخته في أسبوع واحد.. 14 معلومة عن منذر رياحنة -
عامل تصليح إلكترونيات تزوج ملكة جمال الكون.. رحلة وليد توفيق في 16 معلومة -
8 الصبح - شوف داليا أشرف وهي بتعزف على الطبلة على الهواء ... "دي مش بطيخة يا داليا" -
8 الصبح - الطفلة "ماليكة" أصغر خبيرة موضة فى العالم .. شوف إزاي بتختار ألوان ملابسها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

إصابة فلسطينيين اثنين خلال مواجهات مع قوات إسرائيلية جنوب بيت لحم

Google+ Print
إصابة فلسطينيين اثنين خلال مواجهات مع قوات إسرائيلية جنوب بيت لحم إصابة فلسطينيين اثنين خلال مواجهات مع قوات إسرائيلية جنوب بيت لحم

>ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن صبيين أصيبا اليوم الأحد بعيارين ناريين خلال اقتحام قوات إسرائيلية لمخيم الدهيشة جنوب بيت لحم.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) أن قوة كبيرة من الجيش الإسرائيلى اقتحمت المخيم وسط تعزيزات أمنية تخللها إطلاق الرصاص وقنابل الغاز والصوت.

وأضاف المصدر أن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال أصيب على إثرها الصبيان.

و شنت قوات الاحتلال الإسرائيلى صباح الأحد حملة اعتقالات شملت عدد من الشباب بمناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

وأوضحت مصادر محلية فلسطينية أن سلطات الاحتلال اعتقلت خمسة مواطنين من مدينة الخليل وبلدتى بيت أمر وبيت عوا ، بعد حملة اقتحامات ومداهمات لمنازل المواطنين هناك ، كما اعتقلت سلطات الاحتلال شابا من قرية مراح رباح بمحافظة بيت لحم ، فيما سلمت مواطنا ونجله وابنته بلاغات لمراجعة مخابراتها بالمحافظة ذاتها.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365