إصابة فلسطينيين اثنين خلال مواجهات مع قوات إسرائيلية جنوب بيت لحم

>ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن صبيين أصيبا اليوم الأحد بعيارين ناريين خلال اقتحام قوات إسرائيلية لمخيم الدهيشة جنوب بيت لحم.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) أن قوة كبيرة من الجيش الإسرائيلى اقتحمت المخيم وسط تعزيزات أمنية تخللها إطلاق الرصاص وقنابل الغاز والصوت.

وأضاف المصدر أن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال أصيب على إثرها الصبيان.

و شنت قوات الاحتلال الإسرائيلى صباح الأحد حملة اعتقالات شملت عدد من الشباب بمناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

وأوضحت مصادر محلية فلسطينية أن سلطات الاحتلال اعتقلت خمسة مواطنين من مدينة الخليل وبلدتى بيت أمر وبيت عوا ، بعد حملة اقتحامات ومداهمات لمنازل المواطنين هناك ، كما اعتقلت سلطات الاحتلال شابا من قرية مراح رباح بمحافظة بيت لحم ، فيما سلمت مواطنا ونجله وابنته بلاغات لمراجعة مخابراتها بالمحافظة ذاتها.

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