فيلق الشام السورية المعارضة تعلن انسحابها من التحالف الإسلامى جيش الفتح

>أعلنت جماعة فيلق الشام السورية المعارضة اليوم الأحد انسحابها من تحالف للفصائل الإسلامية يعمل فى شمال غرب البلاد من أجل إعادة الانتشار حول حلب حيث كثفت القوات الحكومية هجماتها فى الأشهر القليلة الماضية.

ومنذ التدخل الروسى فى الصراع الدائر فى سوريا فى سبتمبر الماضى بحملة جوية لدعم قوات نظام الرئيس السورى بشار الأسد صعدت القوات الحكومية هجماتها فى غرب وشمال البلاد.

وقالت جماعة فيلق الشام فى بيان انها تنسحب من جيش الفتح الذى يضم كذلك جبهة النصرة ذات الصلة بتنظيم القاعدة وجماعة أحرار الشام والذى سيطر على أغلب مناطق محافظة إدلب فى عام 2015.

وقالت الجماعة فى البيان الذى نشر على الانترنت "حيث أن الأعداء من الداخل والخارج النظام وشبيحته والشيعة والروس يركزون الجهد لإسقاط منطقة حلب فرأينا أن نعطى الأولوية لدعم الثوار فى منطقة حلب."

وأضاف البيان "الحالة التى تجعلنا نعلن خروجنا من غرفة عمليات جيش الفتح الذى أنهى مهمته مشكورا فى معركة فتح إدلب الفداء وهذا يوجب علينا إعادة ترتيب أوضاعنا وبلورة تجاربنا والإستفادة منها فى ظل معطيات اليوم بما يخدم ديننا وشعبنا وثورتنا ويحقق أهدافها."

ولم يشر البيان إلى أى توترات فى العلاقات مع جماعات أخرى تنضوى تحت مظلة جيش الفتح.

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