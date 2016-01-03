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الجمعة.. مايا دياب تُحيي البرايم الثالث عشر من «ستار أكاديمي»

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الجمعة.. مايا دياب تُحيي البرايم الثالث عشر من «ستار أكاديمي» الجمعة.. مايا دياب تُحيي البرايم الثالث عشر من «ستار أكاديمي»

المطربة اللبنانية مايا دياب

كتبت: إنجي لطفي

تحيي الفنانة اللبنانية، مايا دياب، البرايم الثالث عشر من برنامج المسابقات الأشهر “ستار أكاديمي”، المُذاع على شاشة CBC، وذلك يوم الجمعة المقبلة، في تمام التاسعة مساءً.
> وتقدم “دياب” خلال الحفل، أغنيتين بمشاركة طلاب البرنامج، وأغنية ثالثة بمفردها، من ألبومها الأخير “أنا مايا”، الذي حصل على نسبة استماع ومشاهدة كبيرة بالوطن العربي.
> أحيا البرايم السابق، النجم اللبناني فارس كرم، والنجمة المصرية بوسي، فيما أحيا عددًا من كبار نجوم الوطن العربي حفلات البرايم منذ انطلاق البرنامج وحتى الآن، وكان منهم:” النجم محمد حماقي، النجم الجزائري الشاب خالد، النجمة أصالة، ونانسي عجرم “.

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